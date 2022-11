Reale Mutua Basket Torino: #StayTogether contro ogni forma di violenza sulle donne

#StayTogether contro ogni forma di violenza sulle donne I l 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, un evento di grande civiltà e sensibilità promosso dalle Nazioni Unite . «La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace» - (1993 - Kofi Annan , Segretario Generale delle Nazioni Unite)

In occasione della partita di venerdì 25 novembre, ore 20.30, al Pala Gianni Asti contro la Moncada Energy Agrigento, la Reale Mutua Torino offre a tutte le donne, che si presenteranno presso la sede di Via Cervino 50 o o acquisteranno il tagliando presso la biglietteria dell’impianto, i biglietti al prezzo di 1€ in tutti i settori.

Inoltre, per l’occasione, la Reale Mutua Basket Torino ha il piacere di invitare ed ospitare ad assistere alla partita le giocatrici dell’Akronos Moncalieri, squadra di Serie A Femminile di Basket, e Reale Mutua Fenera Chieri '76, squadra di Serie A1 Femminile di Pallavolo.

Per una partecipazione numerosa all’evento, gli orari delle biglietterie sono:

Martedì (Via Cervino 50) dalle 15.30 alle 19.00

Mercoledì (Via Cervino 50) dalle 15.30 alle 19.00

Giovedì (Via Cervino 50) dalle 15.30 alle 19.00

Venerdì (Pala Gianni Asti): dalle ore 17.00 fino alla palla a due