Verso Germani Brescia-Bertram Derthona: le parole di coach Ramondino

Torna in campo la Bertram Dertona dopo la sosta del campionato per la finestra di qualificazione delle Nazionali alla FIBA World Cup 2023. L’avversaria della 7° giornata è la Germani Brescia e la partita è in programma alle ore 17.30 al PalaLeonessa A2A di Brescia.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è coach Marco Ramondino, che ha così analizzato l’avvio di stagione della Germani: «Brescia è riuscita a essere competitiva sia in campionato che in EuroCup nonostante abbia dovuto convivere con numerosi problemi di natura fisica. Delle sei sconfitte stagionali, tre sono arrivate con 1 punto di scarto e una con 2 punti. Ha un roster lungo, formato da dodici giocatori e ha il terzo attacco del campionato. Nelle vittorie la Germani segna più di 90 punti a gara, con qualità, organizzazione e soluzioni per fare male alla difesa. Ci aspettiamo un incontro duro contro una formazione che sarà estremamente motivata a giocare duro, imporre il proprio gioco ed esaltarsi davanti al proprio pubblico».