Igor Agil Volley, un bel confronto contro la forte Fgl Zuma

Un bel confronto e ancora spunti positivi. Nella settima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley perde 0-3 (23-25; 17-25; 17-25) contro la forte Fgl Zuma Castelfranco di Sotto . Per la Igor ci sono Cantoni in regia e Vighetto opposto, Brezza e Moroni al centro, Bosso e Bianchi G. schiacciatori, Mangalagiu libero. L’avvio è ospite (1-4), le Igorine ricuciono e un ace di Bianchi G. Vale il 5-6. Le ospiti fanno un altro mini parziale per il 7-11 e sull’8-13 Ingratta richiama la squadra. Dal 9-15 le Igorine si riportano di nuovo sotto e sul 13-15 è Zuma a chiamare la pausa. Vighetto sigla il 14-15, le ospiti provano di nuovo a mettere le distanze ed è pausa trecatese sul 14-18. Le Igorine sono concentrate, Vighetto dalla seconda linea va per il 20-22 e in due azioni è parità (22-22). Il finale è di alto livello e combattuto: 23-25.

Con Bosso le Igorine partono con energia (3-1), Moroni al centro tiene il vantaggio (6-4), Castelfranco impatta e sorpassa (7-8) ed è scambio punto a punto (11-11). Un mini parziale ospite porta Ingratta a chiamare la pausa (11-14), sono brave le Igorine a rimanere in scia e dopo un lungo scambio è Vighetto a metterla a terra per il 15-17 e poi per il 17-19. Il finale purtroppo, complice qualche ingenuità di casa, premia Zuma (17-25).

Nel terzo set si parte punto a punto (5-4), poi per Zuma è mini parziale di 1-3 che vale il 6-10 sul tabellone e il time out per le padrone di casa. Le Igorine si trovano a rincorrere (11-18) Bosso con una bella diagonale accorcia un po’ (14-19). Nagy dal centro va per il 17-21 ed è pausa per le ospiti, che però ottengono anche il terzo finale e la vittoria: 17-25.

Igor Agil Volley - Fgl Zuma: 0-3

Parziali (23-25; 17-25; 17-25)

Igor: Pagliuca (L), Moroni, Caruso, Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C., Brezza, Berra, Badalamenti, Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G. All. Ingratta.

Fgl Zuma: Zuccarelli, Chisari, Marocchini, Bertelli, Giannoni (L), Dell’Amico, Tesi (L), Muzi, Beconcini, Focosi, Tesanovic, Fava. All. Menicucci.