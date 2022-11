Vittoria dell’Akronos contro Bruschi San Giovanni Valdarno

Westbeld e Mitchell guidano dall’inizio alla fine, ma lo spirito di squadra delle gialloblù è determinante per la W gialloblù. Adesso la classifica sorride: prossimo impegno tra due settimane in casa contro Lucca .

Chelsea Mitchell ci mette una manciata di secondi per tornare a referto dopo l’assenza della scorsa settimana e sigla il 2-0 per Moncalieri con uno dei suoi classici long two. Le padrone di casa rispondono subito con un parziale di 7-0 guidato da Tassinari , ma l’ Akronos non si lascia intimorire e piazza un contro break di 24-6 che indirizza ben presto l’incontro su binari gialloblù. A guidare l’assalto è come al solito Kathryn Westbeld che in passo e tiro dal pitturato e anche dall’arco trova con successo il fondo della retina. Grande inizio di partita anche per il gruppo storico moncalierese che con Arianna Landi, Lydie Katshitshi, Erica Reggiani e capitan Giacomelli mandano in archivio il primo quarto sul +13 doppiando le avversarie.

Nel secondo quarto cambia però la musica: Tassinari, Garrick e Schwienbacher suonano la carica e dopo 5’ il divario è dimezzato: 25-31. Bruschi non si guarda più indietro e con un ulteriore 9-0 di parziale si porta sul +3 a 1’ dalla fine, sempre grazie a Tassinari e Bove che sigla proprio la tripla del vantaggio delle toscane. Paulsson e Lazzaro vanno ancora a segno, portando le padrone di casa sul 38-33 all’intervallo.

Moncalieri rientra in campo con un’altra faccia e con Westbeld e Jakpa ribalta il risultato portandosi rapidamente sul 43-42 a ridosso della boa del quarto. Mitchell con una tripla in catch & shoot e - manco a dirlo - Westbeld traghettano le Lunette fino +3 che chiude il penultimo parziale.

L’ultimo quarto si apre all’insegna delle gialloblù: Mitchell lo indirizza, una tripla di Giacomelli e Landi provano a chiuderlo. Garrick dall’altra firma però un parziale di 5 a 0 che riavvicina in un amen le toscane, ma capitan Claire ridà il +5 a 2 minuti e mezzo da giocare. Tre grandi difese e una tripla dall’angolo di Mitchell mettono il sigillo finale. Vittoria Moncalieri 67-75 e 8 punti in stagione per l’Akronos.

Super prove per Westbeld 26 punti e 11 rimbalzi, Mitchell 19 e 5. Bene anche Giacomelli, Reggiani e Landi. Prontissima Jakpa che in 17 minuti mette a referto 4 punti e 3 rimbalzi con +7 di plus minus e tanta, tanta difesa.

Next match: il 6 dicembre in casa contro Lucca dopo la pausa per la Nazionale.

Bruschi Galli San Giovanni Valdarno-Akronos Libertas Moncalieri 67-75

Bruschi Galli San Giovanni Valdarno:Trasi 6, Schwienbacher 2, Koizar, Tassinari 16, Garrick 25, Lazzaro 2, Paulsson 2, Milani, Missanelli 6, Bove 8, Atanasovska n.e. All.re: Matassini Vice: Franchini, Capponi

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar. 6, Reggiani 6, Katshitshi 4, Westbeld 26, Mitchell 19, Sklepowicz 2, Landi Al. n.e.m Nicora n.e., Jakpa 4, Giacomelli 8. All.re: Spanu Vice: Nicastro