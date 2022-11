B1-F: Parella batte la capolista Volpiano e avvicina la vetta

Successo inatteso e insperato alla vigilia. Successo che dà una maggior consapevolezza a una squadra che ora sa di avere tutte le carte in regola per poter lottare per le posizioni di vertice. Che sa di potersela giocare ad armi pari con tutte. Nonostante gli infortuni continuino ad attanagliare la squadra, che anche oggi ha dovuto rinunciare a due pedine importanti come Mabilo e Fano.

E così, se la seconda viene sostituita dalla rientrante Polezzi, alla seconda da titolare dopo l'infortunio che l'ha tenuta fuori ad inizio stagione, Mabilo è rimpiazzata da Tullio a far coppia al centro con Deambrogio. Torna in campo il capitano Cicogna nel ruolo di opposto, con Camperi che può riprendere il suo ruolo naturale in banda con Damato mentre Fantini è il libero.

Lato Volpiano invece formazione tipo con Bazzarone in regia e Andreotti opposto, le sorelle Valentina e Martina Re ali, Neffati e l'ex Zamboni al centro con Puglisi libero.