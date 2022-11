B-M: Il Parella torna ai tre punti contro Chieri

I biancorossoblu faticano per tre set per poi chiudere la pratica senza affanni nel quarto e lanciarsi all'inseguimento delle prime tre della classe: Acqui, Alto Canavese ed Alba. Riccioni sta meglio ma non lo rischia dall'inizio coach Mollo che conferma il sestetto della scorsa settimana con Carlevaris in palleggio e Bristot opposto, Dambrosio e Brugiafreddo ali, Cian e Piasso al centro e Fabbri libero. Chieri risponde con Simonetti in regia e Luccato opposto, Agosti e Robazza in banda, Cefaratti e Segatto centrali e Bosticco libero.

Avvio super del Parella che martella con Bristot e vola 1-5. Luccato riavvicina Chieri (13-14) che pareggia a 16 col muro di Cefaratti su Dambrosio. E' lotta punto a punto con l'ace di Luccato che porta avanti i collinari: 22-21. Il finale però è tutto parellino e proprio Dambrosio chiude i conti 23-25.

Nel secondo accade l'opposto. E' Chieri a partire in quarta con due ace di Simonetti e Luccato protagonista in attacco: 6-0. I padroni di casa incrementano ancora (11-4) ma qui inizia la graduale rimonta dei biancorossoblu che rosicchiano un break per volta fino a trovare la parità proprio al 24. Ma la rincorsa si ferma sul più bello e l'errore in attacco di Brugiafreddo consegna il set a Chieri.

Terzo set ancora più avvincente. Anche qui Chieri prova la fuga (11-8, poi 16-11) ma il Parella non molla, prima accorcia, poi pareggia a 17. Doppio cambio e Riccioni, appena entrato, fa la differenza. Firma il pareggio, poi il sorpasso 18-19 e nel finale sono i collinari a regalare il set commettendo troppi errori. Il Parella può festeggiare 21-25.

Il finale del set precedente, probabilmente si fa sentire anche a livello morale sui chieresi che nel quarto mollano. Il turno di battuta di Bristot spacca subito il set: 2-10. Chieri non rientra più, col Parella che allunga ancora nel finale 11-23 per poi chiudere 13-25.

«Tre punti molto importanti su un campo non semplice - commenta coach Mollo - Siamo stati bravi a recuperare una frazione molto complicata e ad uscirne di gruppo e nelle situazioni di difficoltà a reagire. Siamo molto soddisfatti e spero che questa vittoria ci dia morale per le prossime partite che saranno fondamentali per prosieguo del campionato».

FENERA CHIERI 76-VOLLEY PARELLA TORINO 1-3

Parziali (23-25, 26-24, 21-25, 14-25)

FENERA CHIERI 76: Simonetti 2, Luccato 13, Agosti 15, Robazza 8, Cefaratti 10, Segatto 8, Bosticco (L), Romero 2, Del Noce, Danzeri, Cominu, Cocchia (L). N.e: Putetto, Marello. All: Domenico Specchia.

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris, Bristot 18, Dambrosio 18, Brugiafreddo 12, Piasso 7, Cian 12, Fabbri (L), Riccioni 6, Becchio, De Lucia, Sbarbori. N.e: Prato, Tadiello (L). All: Francesco Mollo.

NOTE: Ace 6-3, Battute sbagliate 12-11, Ricezione 49% (26%)-49% (27%), Attacco 35%-43%, Muri 7-18, Errori 26-26.