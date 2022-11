Castelnuovo Scrivia: il derby porta la sesta vittoria consecutiva

Il fil rouge della contesa, in questi ultimi minuti, è rappresentato dai tentativi, generosissimi, delle ospiti di ricucire lo strappo e dalla puntuale replica delle castelnovesi che mantengono sempre il vantaggio intorno alla doppia cifra grazie alle bombe di Baldelli e Gianolla; quando Premasunac firma il +11 (70-59) a poco meno di 3′ dal termine si intuisce che l’Autosped abbia ormai i due punti in tasca ed in effetti gli ultimi, disperati, assalti, delle pavesi, non modificano lo status quo con Marangoni e Leonardi a chiudere i conti per il 75-64 finale che fa scorrere i titoli di coda di una gara magari non sempre bellissima ma molto combattuta ed intensa, oltre che estremamente corretta.

Bellissimo il colpo d’occhio del PalaOltrepo, gremito di tifosi che hanno sostenuto, calorosamente ma con esemplare correttezza, le proprie beniamine; prima della palla a due il Bcc premia, per mano del presidente Sacchi e del Direttore Operativo Fornito le ex Colli, Bonvecchio e De Pasquale, ricordate con grande affetto dal pubblico di casa. Molino recupera Gatti ma ha sempre Rulli e Ravelli out mentre Magagnoli non può schierare Giordano, a referto ma mai scesa sul parquet; al via si affrontano Bonasia, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac da una parte e Bonvecchio, De Pasquale, Manzotti, Coser e Kantzy dall’altra.

Autosped che centra così la sesta vittoria consecutiva di questa prima metà di girone di andata, risultato eccellente specie in considerazione dei problemi di organico lamentati in questi due mesi; stasera la squadra è andata un po’ a corrente alternata, non trovando sempre in attacco la giusta fluidità di manovra; ma quando le giraffe riescono ad innestare le marce alte, come nel secondo quarto, diventano irresistibili e non è un caso che proprio in quella frazione l’eccellente lavoro svolto nella propria metà campo abbia poi generato ottime soluzioni nell’altra metà. Fondamentale sarà però, nel più breve tempo possibile, poter recuperare anche Rulli e Ravelli perchè c’è sicuramente bisogno di poter redistribuire più equamente i minutaggi, anche per evitare che le giocatrici che stanno per moltissimi minuti sul parquet non incappino in qualche altro problema fisico. Nel frattempo Autosped si gode questo nuovo successo e lo splendido spettacolo offerto, anche stasera, non solo dalla squadra ma anche dal pubblico, mai così vicino alle ragazze: una cosa che riempie il cuore.