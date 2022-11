Presentato il Marathon Bike Cup Specialized

Entusiasmo, ottimismo, spirito di squadra e grandi obiettivi per il 2023. Questi sono gli stati d’animo che hanno prevalso venerdì 18 novembre alla presentazione del Marathon Bike Cup Specialized 2023 . Suggestiva la location scelta per la serata: lo Specialized Store di Cicli Drigani con il nuovo centro di biomeccanica e posizionamento bici Retoul, Mentecorpo a Borgaro Torinese che ha colpito tutti l’innovazione di questo negozio a “360 gradi”, ideato per il mondo del ciclismo. Il comitato organizzatore, capitanato da Lucio Simon e Alessandro Capella, coadiuvati dagli organizzatori delle singole prove, ha presentato a stampa , addetti ai lavori ed un gremito pubblico di appassionati offroad, il calendario per la stagione a venire, composto da sei tappe, ben distribuite durante tutta la stagione 2023, ricco di novità e con un livello qualitativo di tutto rispetto.

La serata è stata presentata ed animata dall’ottimo giovane specker valdostano Omar Garbolino che ha saputo accendere la serata con la curiosità di tutti i presenti.

All’appuntamento hanno partecipatpo anche Marco Cislaghi, direttore marketing di Specialized Italia, che ha voluto ancora una volta sottolineare l’appoggio del marchio americano a questo importante challenge della mountinbike; il patron di casa Livio Drigani e Marco Famengo responsabile eventi di Alè Cycling, che nel 2023 farà parte dei principali sponsor del circuito. Quest’ultimo ha voluto anche mostrare l’ottimo gilet antivento firmato Alè, che verrà omaggiato a tutti gli abbonati del Marathon Bike Cup 2023.

19 Marzo: GF MURETTO DI ALASSIO MTB, 14° Edizione, Alassio (SV).

Un inizio stagione in riva al mare, per un esordio in grande stile tra mare e monti, su single track tecnici e divertenti, quel piacevole mix che solo la Liguria sa regalare. L’arrivo in spiaggia è solo la ciliegina sulla torta di una gara che manca da due lunghissimi anni.

16 aprile: GF PEDALANGHE, 9° Edizione, Cossano Belbo (CN).

Pedalare tra vigneti e noccioleti in quelle Langhe dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, questa sarà la cornice di questa gara tipicamente collinare ma molto impegnativa.

18 Giugno: LA VIA DEL SALE, 23° Edizione, Limone P.te (CN).

La gara ritorna alla domenica un percorso che rinnovato che a breve verrà presentato agli affezionati di questa manifestazione, per una cavalcata in alta quota sulla famosa via, prima commerciale, poi militare e ora turistica, che collega il mare al Piemonte. Fortificazioni, laghi alpini, pascoli in fiore saranno il menù di un grande week end di sport.Partenza per tutti I percorsi dal centro di Limone Piemonte.

2 Luglio: ASSIETTA LEGEND, 35° Edizione, Sestriere (TO).

Si abbandona il cuneese e si approda sulle famose Montagne Olimpiche Torinesi, per la prima delle due Marathon del circuito, su un’altra delle strade militari più famose e panoramiche d’Europa. Percorso unico di 63 km ideale per qualsiasi tipo di biker.

27 Agosto: TOUR DES SALASSES, 4° Edizione, La Salle (AO).

Ritorno in Valle d’Aosta per la seconda Marathon del Circuito. Si passerà dai vigneti più alti d’Europa ai boschi a quota 2000m, sempre con il Monte Bianco sullo sfondo a fare da padrone.



1 Ottobre: LA PREVOSTURA, 24° Edizione, Lessona (BI).

Gran finale con un’altra classica di livello nazionale, anch’essa all’esordio nel MBC. Il tipico percorso senza un attimo di respiro, tra i vigneti biellesi, dove occorrerà raccogliere le ultime energie della stagione.

Tutte le altre informazioni per il 2023 sul sito dedicato marathonbikecup