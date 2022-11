Fulgor Basket strepitosa al Pala Battisti

È una grande, grandissima Paffoni quella che vince al PalaBattisti contro Gema Montecatini per 78-62, andando oltre le assenze di Balanzoni e Picarelli, confermando l’imbattibilità al Pala Battisti, il nostro fortino, il nostro sesto uomo in campo.

L’avvio sorride alla Gema, che approfitta di qualche pasticcio offensivo di troppo da parte della Fulgor segnando con continuità da oltre l’arco dei tre punti. La Paffoni prova a scuotersi, ma sbaglia tanti tiri liberi senza riuscire a cambiare marcia. Sono i cambi dalla panchina a dare nuova energia: Minoli mette ordine e segna un paio di canestri importanti, Solaroli spacca il match con un impatto fisico devastante e, segnando il layup allo scadere del quarto, fissa il punteggio sul 20-19 Paffoni.

Da qui in avanti la partita cambia: i ragazzi di Quilici lottano su tutti i palloni, difendono bene di squadra e indirizzano la gara nei binari a loro più congeniali. Il Battisti li sostiene, gremito, consapevole di dover dare una spinta in più alla squadra in emergenza. Spazio e fiducia a tutti, con risposte positive da Beyrne, Bogunovic e Segala. Minuti anche per i più giovani della PFJB, che davanti a tanti bimbi del minibasket assaggiano il parquet dei grandi, sono Forte e Puppieni, il cui prezioso apporto in settimana viene ripagato dalla presenza in campo negli ultimi minuti di gioco. Festa al Pala Battisti: vince la Paffoni 78-62.

Coach Quilici a fine gara: «Se non avessimo fatto 15 su 32 ai tiri liberi anche io avrei detto che questa è stata una Paffoni meravigliosa. Detto ciò, abbiamo giocato una buona partita, attingendo bene anche dalla panchina. Si sono fatti trovare tutti pronti, a parte i primi 5’ dove abbiamo fatto un po’ di confusione, siamo riusciti a mantenere sempre lo scarto in doppia-cifra».