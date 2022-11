Cascina Capello Chieri: brutta sconfitta a Canelli

Cascina Capello Chieri torna da Canelli con una brutta sconfitta!! Il Pvb affonda le chieresi con una serie di battute devastanti che creano il solco incolmabile in ogni set. Solo nel finale del terzo periodo, Caretto e compagne provano a rialzare la testa, ma il risultato è impietoso e porta ad un secco 3-0. Le chieresi erano consce fosse una trasferta difficile e insidiosa. Lo è stato per merito delle avversarie, ma molto anche per demerito delle ragazze di coach Piras che non sono mai veramente riuscite ad entrare in partita.