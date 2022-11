Serie C Gold: Torino Universitaria cade ancora

Difesa ben piazzata e ripartenze veloci, il CUS prende l’iniziativa con un contropiede di Pietra e un'appoggiata di Conti: 2-6 al 3’.

Tutta l’esperienza di Realini nel -1 lacuale, il CUS gioca dentro per Conti, che trova due finalizzazioni consecutive in avvicinamento, e poi tampona un tiro aperto di Galzerano con un piazzato dalla media di Bonadio ben costruito dalla circolazione: 10-14 al 7’.

Il +5 arriva dalla prima tripla della serata, di Andrea Porcella dall’angolo sinistro. All’and one di Realini, ribatte Galliera Ricci con l’arresto-e-tiro con finta del 17-21.

Andrea Porcella non soffre certo da timidezza e si guadagna due viaggi in lunetta di fila, imitato da Loro: il totale fa 4 su 6, 20-25 al 13’. Realini segna da tre a occhi chiusi, il CUS va un po’ fuori giri e si vede risucchiare da un tap-in di Ravasi: 25-25 al 14’.

Arona è intensa e gioca sciolta: Gatti da lontano mette la freccia per la prima volta e poi corregge ad una mano al volo e i biancoverdi toccano il +9: 37-28.

Un 1c1 di Petitti, una correzione di Conti e un paio di minuti di energia consentono al CUS di limare qualcosa al 20’: 43-37.

al ritorno in campo Galzerano e Realini, implacabile da tre, fanno 48-39, Andrea Procella ne mette tre veloci a parabola radente: 48-42 al 24’.

Il CUS lavora bene nelle chiusure e recupera a ripetizione ma vanifica tutto dall’altra parte e Nebuloni lo colpisce per due volte dalla lunga distanza nel giro di un paio di minuti: 54-44 al 27’.

Ranzani è lesto in area, subisce fallo e segna i liberi del 58-46. Il CUS sta a guardare, gli ultimi 18” del periodo sono tutti di Nebuloni, che affonda altre due volte da tre, la seconda proprio sulla sirena del 30’: 63-48.

All’ultimo restart Galzerano e Zani portano Arona sul 68-48.

Con orgoglio Celada spinge il CUS a -11 al 37’, i padroni di casa controllano senza alcun problema: 81-57 al 29’.