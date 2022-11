Eurogymnica, doppio Oro Regionale

L'insieme, ovvero la Squadra con la "S" maiuscola, ovvero la più coreografica ed emozionante competizione di tutto il circuito della ginnastica ritmica, dove il lavoro individuale viene sostituito da quello di 5 ginnaste impegnate per oltre 2 minuti a collaborare tra loro, scambiandosi gli attrezzi. Una specialità dove Torino e l'Italia fanno scuola da sempre e che vede la sua massima espressione nella Nazionale allenata da Emanuela Maccarani, la più titolata coach di tutti gli sport in attività, con le sue oltre 100 medaglie internazionali, conquistate affondando corazzate come quelle russa, bielorussa, bulgara.

Ma se per le Farfalle Azzurre il massimo obiettivo saranno le prossime competizioni internazionali come la Coppa del Mondo, trasferitasi da Pesaro a Milano, con l'obiettivo di agguantare la qualificazione per le prossime Olimpiadi, per il mondo della ritmica nostrana l'appuntamento clou della stagione sarà invece la finale nazionale che si terrà ad Ancona il 3 dicembre. Per poter scendere in pedana in riva all'Adriatico è sempre però necessario superare l'ostacolo della fase regionale, anche se quest'anno l'obiettivo è stato reso accessibile a tutte le società iscritte al campionato piemontese per una ragione ancora non ben precisata dalla federazione.

Eurogymnica si è presentata nel cuneese schierando, unica società in Piemonte, tre squadre, una per ogni categoria, Allieve, Giovanile e Open. Non è un segreto che la cantera bianco blu abbia a disposizione un ampio numero di atlete di tutte le età, tutte ben allenate e competitive, e questa cosa ha permesso al trio Colognese, Vaccaro e D'Amore di preparare al meglio e con serenità il campionato. Le EGirls hanno sfiorato il terno secco, ovvero, hanno vinto oro e titolo in due delle tre categorie e nella terza hanno dovuto accontentarsi, se così si può dire, dell'argento.

Lo hanno fatto egregiamente innanzitutto andando a vincere nella categoria Open, dedicata alle ginnaste senza limiti di età, categoria nella quale Eurogymnica ha conquistato a Folgaria, l'estate scorsa, un fantastico oro nazionale.

La squadra si è dunque presentata in qualità di campionessa italiana ma il quintetto aveva subito una sostanziale modifica delle componenti, a causa del ritiro dall'attività di Sofia Albertone e della convocazione in maglia azzurra di Virginia Cuttini, attualmente capitano della Nazionale Junior che il prossimo anno parteciperà al campionato Europeo. A sostituirle nell'esercizio due palle e tre nastri, un'esperta e storica ginnasta come Stefania Straniero e una absolute beginner del calibro della neo campionessa italiana di specialità Cecilia Quarello. A completare il quintetto la capitana Aurora Bertoni, Laura Golfarelli e Carlotta Lo Muscio. Nonostante il poco tempo per provare di queste ultime settimane, la squadra ha dominato, totalizzando un punteggio di 25.700 di oltre 7 punti e mezzo superiore alla prima dell'inseguitrice. Dunque, una pratica archiviata senza patemi, che sarà servita a dare morale in previsione della ben più complicata finale nazionale.