BEA Chieri passa sul difficilissimo campo di Ciriè

Sabato 19 Novembre la Planet Smart City BEA è scesa in campo a Nole ospite di PNC Ciriè per l’ottava giornata del Campionato di C Gold. In una gara ad alta intensità, i Leopardi riescono a scavare il solco nel secondo tempo e tornano finalmente a vincere in trasferta. Una vittoria pesante, in uno scontro diretto importante su un campo da sempre complicato, che permette ai chieresi di sorpassare Cirié in classifica e consolidare il posto tra le teste di serie in un campionato che si sta dimostrando quanto mai livellato verso l’alto.