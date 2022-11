Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C/U16 regionale: un bel week end!

Una partita giocata ad alto livello con un primo punto sfiorato e poi una vittoria importantissima. Così in breve il week end delle Igorine di Barbara Medici: sconfitta in C contro Sammaborgo 1-3 (25-18; 20-25; 23-25; 18-25) e vittoria 3-0 (25-10; 25-22; 25-19) in U16 Regionale contro Acqui Terme. «In C abbiamo giocato una buonissima partita, peccato per il 23-25 del terzo set, avremmo potuto ottenere il nostro primo punto, - dice Barbara Medici - in U16 avevamo estremo bisogno di fare tre punti e sono contenta, all’andata avevamo giocato una pessima partita, ci siamo rifatte». Prossimi appuntamenti sabato 26 in C a Romagnano alle 18 e ad Alba alle 11 domenica 27 in U16.