Derthona Basket: promo 'Black Friday' per la gara contro Napoli

Si avvicina il nuovo impegno casalingo della Bertram Derthona , che domenica 27 novembre alle ore 16 sarà di scena al PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la GeVi Napoli . L’incontro cade in un periodo dell’anno propizio per gli acquisti online a prezzi scontati, il ‘Black Friday’, pertanto anche la Società ha deciso di offrire ai propri tifosi una forte scontistica per l’acquisto dei biglietti online per le tribune del palazzetto di Casale Monferrato.

Recandosi sul sito di Vivaticket e selezionando una delle due voci tra Tribuna Derthona e Tribuna Bianconera, i tifosi avranno la possibilità di acquistare i biglietti con la ‘Promo Black Friday’ al costo di 15 euro comprensivo dei diritti di prevendita. Questa offerta è valida esclusivamente per gli acquisti online e solo da oggi, lunedì 21 novembre, a venerdì 25 novembre. Si tratta quindi di un’occasione da sfruttare per vedere le gesta dei Leoni a un prezzo davvero vantaggioso.

Il Club comunica altresì che è attiva la vendita dei tagliandi anche per tutti gli altri settori del PalaEnergica Paolo Ferraris. Sono tre le modalità di vendita: presso la sede di Bertram Derthona, sita in Via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubbblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19); online sul sito di Vivaticket, al link sopraindicato; alla biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato domenica 27 novembre a partire dalle ore 14.30. Le riduzioni sul prezzo intero sono applicate agli Under 18 e agli Over 65.

Di seguito i prezzi dei biglietti dei singoli settori del PalaEnergica Paolo Ferraris:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei tagliandi e alla promozione ‘Black Friday’ è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Anche per questa gara il Club ha attivato il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle ore 14 di domenica 27 novembre dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile recarsi presso la sede al momento dell’acquisto dei biglietti oppure contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 o scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.