Basket College Novara vince il derby delle risaie

Primo minuto e mezzo da incubo per i padroni di casa che approcciano la partita in maniera estremamente nervosa e superficiale, concedendo subito 5 punti agli ospiti. In uscita dal time out dopo 93” secondi di gara i novaresi rientrano con l’atteggiamento più corretto guidati da un McAdoo in grande spolvero, 12 punti per lui, ma molto sfortunato, costretto ad uscire dopo soli 11 minuti per una distorsione alla caviglia. Il parziale al termine del primo periodo recita 26-13.