Club76: luci e ombre nel weekend

Luci e ombre in Serie C . Le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti sabato sera contro Pinerolo hanno perso 3-0. Una partita combattutissima punto a punto, ma l'avversario e? stato piu? lucido fino alla fine dei set. Qualche ingenuita? di troppo ha allontanato le ragazze di Asola dalla vittoria. Domenica mattina in Under16 ancora una volta contro Pinerolo. Le ragazze in questo caso hanno vinto 3-1. Nonostante un inizio un po' titubante, con qualche strascico di sconforto della sera prima, le ragazze hanno portato a casa la vittoria, acquisendo grinta e fiducia.

Nel Campionato B2 il Club76 Reale Mutua Fenera Chieri guidato dal duo Moretti-Ollino ha perso 3-2 contro il Team Volley. Dopo un primo set iniziato non al meglio, con troppi errori che hanno fatto perdere i vantaggi del Chieri, il secondo e il terzo set sono andati invece a vantaggio del team biancoblu. Non e? bastato pero? a portare a casa la partita, troppi errori in attacco hanno fatto scivolare via anche il quarto e quinto set.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold ha vinto 3-0 al Gallo. Partita mai in discussione, condotta bene dall'inizio alla fine, in cui ha preso parte al successo tutta la rosa di coach Gianluca Testa.

TUTTI I RISULTATI

Venerdi? 18 novembre

– 1° Divisione F. C.T. Cun.Asti. Girone A: P.G.S. El Gall vs Club76 Playasti 1-3

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone E: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Volley San Paolo Arancio 0-3

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs Stella Rivoli 0-3

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 vs Volley San Paolo 0-3

Sabato 19 novembre

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs VE.LA Volley Venaria 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: P.G.S. El Gall vs Club76 Playasti Gold 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Club76 Playasti Silver vs Cuneo Granda Volley 1-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone C: VGT-Libellula Volley vs Club76 Playasti 2010 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone D: Club76 Playasti 2011 vs V.B.C. Dogliani 0-3

– Under 14 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs Volley Parella Torino Rossa 0-3

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Unionvolley Pinerolo 0-3

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs SDM Volley Almese 2-3

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Pallavolo Settimo Torinese 3-1

Domenica 20 novembre

– Under 18 F. C.T. Cun.Ast.: ASD Centallo Volley vs Club76 Playasti 0-3

– Under 16 F. C.T. Piemonte Girone B: UnionVolley Pinerolo vs Club76 Playasti 1-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone A: Club76 Playasti 2009 vs Volley Cherasco 0-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Cuneo Granda Volley Bianca vs Club76 Playasti Silver 3-1

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs Moncalierivolley GASP Tutor Consulting Blu 1-3

– Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Volley Parella Torino 2008 vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 3-0

– Under 14 F. C.T. Torino Girone A: 4Volley Piramid Pizzeria vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 13 F. C.T. Torino Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Leini V.B.C. Royal VE.LA 0-3

– Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti 2010 vs L'Alba Volley Simplast Group 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone C: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-2

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone D: L'Alba Volley Junior vs Club76 Playasti 2011 Bianca 1-3

SERIE B MASCHILE



La squadra maschile del Fenera Chieri ’76 nella serie BM girone A perde in casa per 0-3 contro Volley Parella Torino. In un PalaFenera con un pubblico d’eccezione i padroni di casa di coach Specchia non riescono ad imporre il proprio gioco e la sfida viene meritatamente vinta dai giovani parellini, bravi e superiori in tutte le fasi del gioco. Ai chieresi non sono bastati un Agosti in serata di grazia e l’ottimo esordio di Tommy Bosticco in seconda linea. Ora la sfida di sabato prossimo ad Albisola diventa gia? decisiva per dare una spinta alla classifica . Per Chieri top scorer Enrico Agosti con 15 punti seguito dal capitano Luccato con 13. Prossima gara sabato 26 novembre alle 21 in Liguria, ad Albisola.