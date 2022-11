Lucrezia Lorenzi domina lo Slalom FIS di Solda

Lucrezia Lorenzi conferma il suo ottimo avvio di stagione e, dopo i piazzamenti nella top ten nelle gare disputate sul ghiacciaio Diavolezza la settimana scorsa, timbra lo Slalom FIS di Solda. La ventiquattrenne sestrierina del Centro Sportivo Esercito , allenata da un’altra ex atleta della squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali , Clelia Bagnasacco , ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’34”36/100, precedendo per 1”09/100 la lombarda Carlotta Maria Marcora dello Sci Club Bormio e per 1”45/100 la svizzera Anuk Braendli dello Ski Club Arosa.

Ventitreesimo posto per Chiara Teroni, genovese del Mondolé Ski Team, ventinovesimo per la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, che è quarta delle Aspiranti. Trentunesima assoluta e quinta delle Aspiranti la valsusina Ludovica Madiotto dello Sci Club Sauze d’Oulx. In campo maschile affermazione di Matteo Canins, badiota delle Fiamme Gialle, in 1'31”93/100. Sul podio anche l’altro finanziere altoatesino, il marebbano Tobias Kastlunger a 9/100 e il poliziotto padovano Stefano Pizzato a 76/100.

Buon sesto posto ad 1”25/100 per il finanziere cuneese Corrado Barbera, quattordicesimo per Fabio Allasina, atleta dello Ski College Limone residente a Frassino, mentre i fratelli varazzini Stefano e Carlo Cordone, tesserati per il Sci Club Valchisone Camillo Passet si sono piazzati rispettivamente 23° e 26° e Davide Damanti, ligure del Sansicario Cesana, ha chiuso in trentaduesima posizione. Quinto posto tra gli Aspiranti per l’esordiente Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere.

Le classifiche degli Slalom FIS disputati a Solda

Clicca su questo link per la classifica donne

Clicca su questo link per la classifica uomini