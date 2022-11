Oleggio Basketball: nota della società

In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa nella giornata di oggi, lunedì 21 novembre , in merito alla situazione della palestra “pallone” della scuola Verjus, la società Oleggio Basketball , citata nell’articolo ma non contattata, desidera fare alcuni chiarimenti.

Da circa una settimana sono state fatte alcune modifiche all’organizzazione di lavoro in palestra poiché al “pallone” attualmente l’impianto di riscaldamento risulta non funzionante. La società ha incontrato i genitori degli iscritti per comunicare questo disagio e allo stesso tempo è in contatto costante con l’amministrazione in attesa che si possa trovare una soluzione.

Esiste un problema tecnico, ma che riteniamo non debba essere in alcun modo legato ad aspetti politici. Per questo la società si dissocia completamente da quanto apparso sugli organi di stampa e in generale da tutto ciò che non concerne l’attività sportiva dei bambini e dei ragazzi.

«Nello sport ci sono valori indipendenti da qualsiasi ideologia politica, - dice il presidente Oleggio Junior (sezione giovanile) Massimiliano Bonini - la questione ci sta a cuore e ci riguarda e la stiamo trattando con chi di dovere. Le nostre famiglie si trovano ad affrontare un disagio ma allo stesso tempo hanno colto il grande sforzo che la società sta facendo per garantire attività e divertimento ai tesserati. Manterremo monitorata la situazione che, ci tengo a ribadire, per noi è tecnica».