BEA Chieri: la Beinaschese passa al Pala Gialdo

Domenica 20 novembre il CheTariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al Pala Gialdo la Beinaschese OTB per la sesta giornata di Serie D. Inizio equilibrato, con gli ospiti che grazie a qualche canestro in contropiede chiudono in avanti di qualche lunghezza. Nel secondo periodo sale in cattedra Zagaria, che segna 14 dei suoi 16 punti per portare gli ospiti sul +18 all’intervallo. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa non si fa attendere e i Leopardi che si riportano a contatto guidati da Borgiattino, ma i gialloblu sono bravi a mantenere l’attenzione giusta in difesa per portare a casa il risultato.