OPES: “La Tigre e la Libellula” Sport, spettacolo e solidarietà

Il prossimo 27 novembre presso il Teatro Don Bosco di Rivoli, a partire dalle ore 15 con le Tigri e le Libellule, si potrà assistere ad uno spettacolo “magico” in cui due mondi apparentemente differenti e agli antipodi si incontrano per generare qualcosa di nuovo e di valore il cui ricavato sarà totalmente devoluto per l’acquisto di una carrozzina sportiva per un’atleta disabile del settore danza. Lo spettacolo sarà senza ombra di dubbio emozionante e ricco di contenuti tecnici. Sarà interessante assistere all’unione di due discipline così diverse, ma così pure tanto simili. Come due poli di segno opposto che si attraggono, sprigioneranno passione, energia, amore ed emozioni forti.