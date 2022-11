Giaguari Torino: esordio per l'U12 ed il Miniflag

Doppia affermazione per i Giaguari Torino nell’esordio del campionato Under 12 che ha visto disputarsi al Velodromo Vigorelli di Milano il primo dei tre bowl previsti per la stagione regolare. I giovanissimi Giaguari, molti dei quali alla primissima esperienza di gioco con casco e paraspalle come sempre capita in questa categoria, hanno risposto bene alle indicazioni dei coach Francesco e Davide Peiroleri, regolando i Seamen di misura per 12-6, e battendo i Blitz Balangero per 38-14. Nelle altre partite in programma, Blitz e Seamen hanno battuto entrambe di misura i Frogs Legnano, che risultano, così, a zero vittorie in classifica, e cercheranno ovviamente di rifarsi nel prossimo Bowl da loro ospitato e previsto per il 18 Dicembre.

Nella pausa tra la prima e la seconda partita, sono scesi in campo anche i bambini del Miniflag, categoria riservata prevalentemente agli under 10. Alle squadre dei Giaguari e dei Seamen si sono aggiunti alcuni elementi di Blitz e Frogs per completare le fila e passare così un’oretta di divertimento che rappresenta il primo approccio con il nostro sport. L’iniziativa si è rivelata un successo con grande soddisfazione degli staff di tutte e quattro le squadre coinvolte e sarà sicuramente ripetuta in futuro.