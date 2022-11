PiantiAMO il futuro: il Derthona Basket incontra i dirigenti scolastici

Le attività spaziano dagli incontri in presenza con atleti e allenatori della prima squadra, a momenti di formazione sui temi di Agenda 2030, fino ad arrivare ad esperienze di aggregazione. Lotta al cambiamento climatico, educazione finanziaria, arte e sport… questi alcuni dei temi che impegneranno gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado, dalla Primaria alla Secondaria di Primo e Secondo Grado. Per favorire l’Inclusione sociale e abbattere le barriere della discriminazione è in corso di definizione la proposta del “Basket in carrozzina”, che consentirà ad alcuni giovani di giocare una partita insieme ad atleti disabili di società professioniste. Il 3 aprile 2023 avrà luogo invece l’adunata delle scuole nelle piazze, al grido di “Lo sport può cambiare il mondo”, per condividere pensieri e messaggi di Pace, riflettendo sul valore dello Sport nel promuovere la cultura della tolleranza e del rispetto tra i popoli.

All’incontro erano presenti: l’Amministratore Delegato del Derthona Basket, Ferencz Bartocci che ha ringraziato i dirigenti per il cammino svolto insieme e l’attenzione puntuale e costante alle iniziative della società, la General Manager del BC Castelnuovo, Alice Pedrazzi, Cristina Montagnoli, Dirigente dell’Istituto Santachiara, Maria Rita Marchesotti, Dirigente del Liceo Peano, Rita Piazza, Dirigente dell’IC Tortona B, accompagnata dalla vice preside Maria Luisa Bitetti; Gaetano Mallia, DS dell’Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia, accompagnato dalla vicepreside Maura Mandirola; Marzio Rivera, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Viguzzolo; la preside dell’Istituto San Giuseppe, Enrica Granaglia; Laura Montecucco Direttrice del Ciofs-Tortona; Sara Corsico delegata da Guido Rosso, Dirigente dell’Istituto Marconi-Carbone. Anche l’amministrazione comunale di Tortona ha partecipato alla riunione, con l’Avvocato Corrado D’Andrea, dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità - accompagnato da Daniela Raschia.