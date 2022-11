Cuneo Volley, domenica sarà “Sponsor Match Day Ribero Autotrasporti”

Sempre più “eccezionale” la partnership tra l’azienda caragliese Ribero Autotrasporti & Autogru S.r.l. e il Cuneo Volley.

In occasione della 9^ giornata del girone di andata, che si disputerà domenica 27 novembre alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo e vedrà i biancoblù ospitare la neo promossa Prata di Pordenone, lo “Sponsor Match Day” sarà proprio Ribero!

«Siamo felici di far parte del mondo Cuneo Volley, è una bella collaborazione. La nostra azienda è molto legata al territorio, noi lavoriamo per il 90% in provincia di Cuneo e attraverso questa partnership abbiamo la possibilità di aumentare la nostra visibilità e renderci più riconoscibili, permettendoci di dare continuità al nostro lavoro. Ci sentiamo simili al Club di pallavolo maschile cuneese, una società formata da persone giovani, con spirito di iniziativa, ma soprattutto con tanta voglia di fare e di crescere. Si è creato un ottimo feeling, c’è entusiasmo e ci piace questo legame che si è creato» - Daniele Ribero, CEO Ribero Autotrasporti & Autogru Srl.