La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta in Challenge Cup con lo ŽOK Gacko

Ci siamo. Domani, mercoledì 23 novembre, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 farà il suo atteso esordio sul palcoscenico europeo affrontando al PalaFenera lo bosniache dello ŽOK Gacko, gara valida per i trentaduesimi di finale della Challenge Cup. Fischio d’inizio alle ore 20.

Al debutto assoluto in una coppa europea, il Chieri ’76 si è guadagnato il diritto di partecipare alla terza manifestazione continentale grazie alla conquista della WEVZA Cup giocata a ottobre. Il club biancoblù, fondato nel 2008, ha così riportato il volley sotto l’Arco in Europa a distanza di sedici anni: l’ultima volta risaliva al 2006, quando il Chieri Volley di Giovanni Guidetti raggiunse la finale in Coppa Cev cedendo poi a Pesaro.