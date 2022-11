Il prepartita di Costa Masnaga vs Autosped Castelnuovo

In ritardo di qualche settimana rispetto a quanto aveva previsto in origine il calendario ecco che finalmente va in scena (mercoledì 23 alle ore 21) quello che doveva essere il match di esordio, in campionato, della formazione di Molino, impegnata sul campo della Limonta Costa Masnaga.

Non è riduttivo definire quello di mercoledì prossimo un big match visto che si troveranno di fronte due delle dirette inseguitrici della capolista Sanga Milano che viaggia con il vento in poppa avendo fatto, finora, percorso netto. Percorso netto, ma con una gara in meno, anche per l’Autosped mentre la squadra lecchese ha dovuto cedere i due punti, tra le mura amiche, contro l’altra ‘grande’ Udine. Inutile dire che sarà una sfida durissima per le giraffe che sono attese da una formazione che anche gli addetti ai lavori hanno indicato essere tra le favorite per il salto di categoria.

D’altro canto Costa è scesa volutamente in A2 visto che sul campo si era guadagnata, con un brillantissimo sesto posto, la permanenza nella massima serie; poi, in estate, è arrivata la decisione, peraltro anche condivisibile viste le motivazioni addotte, di fare un passo indietro e di ripartire dalla cadetteria, scambiando i propri diritti con la Brixia Brescia. Il sodalizio brianzolo è, ormai da anni, un esempio per le altre società per come ha saputo creare un settore giovanile di assoluta eccellenza; i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non solo per il grande numero di titoli nazionali conquistati ma anche per le tantissime giocatrici del proprio vivaio portate fino alla massima serie.