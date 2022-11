Cuneo Volley: pieno di vittorie dall’Under 15 alla Serie C

Doppia vittoria per l’Under 15 Banca Alpi Marittime Cuneo, allenata dai coach Enrico Garino e Marco Garro, che si aggiudicano sia l’andata che il ritorno giocati un giorno via l’altro contro i colleghi di Alba a punteggio pieno e cedendo un solo set nella partita in trasferta. In casa sia la Serie C che la Serie D, che hanno riempito il sabato pomeriggio e sera del Palazzetto di Busca. I ragazzi di coach Revelli hanno mandato a casa l’Asti senza punti e senza set all’attivo: «Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra a pari merito in classifica e che era stata in grado di portare a casa un tie-break da Mondovì. Rispetto alla compagine che ci aspettavamo di affrontare, c’è da segnalare l’assenza di un giocatore e un altro si è infortunato a gara in corso. Detto questo, il primo set che è stato il migliore per noi a livello di parziali (25-14), l’Asti lo ha giocato con tutti i titolari in campo, quindi complimenti a noi. Abbiamo avuto il giusto approccio tattico, tecnico e motivazionale. Siamo molto contenti perché avevamo tutta la rosa abile e arruolabile e questo per noi è un valore aggiunto. Due vittorie consecutive che fanno bene e da oggi si lavora alla prossima per arrivare a tre e mettere punti in vista delle ultime gare del girone contro le prime in classifica. Sabato sera bene l’attacco, ma soprattutto i muri punto!»- coach Francesco Revelli .

Vittoria al tie-break per i ragazzi di Marco Casale contro Borgofranco in Serie D e vittoria netta in Under 17 contro Mondovì: «Due gare molto positive, come del resto lo erano state anche le precedenti. In serie D ho chiesto ai ragazzi di non guardare il punteggio; siamo un gruppo molto giovane, abbiamo diversi atleti che non hanno ancora compiuto 16 anni, e che hanno bisogno del giusto tempo per migliorare tecnicamente e tatticamente. Le prestazioni quindi non possono essere giudicabili solo con il risultato, ma con l'atteggiamento e il lavoro quotidiano che ultimamente va a gonfie vele. In Under 17 è un'altra storia, attualmente le due squadre di Cuneo (rossa e bianca) sono superiori alle altre. Domenica abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti dando spazio a chi ha giocato meno in serie D e la prestazione è stata sopra le righe come dimostra il netto 3-0 contro Mondovì. Siamo consapevoli che la nostra arma in più quest'anno può essere la coesione. Tutti e 14 i ragazzi possono dare il loro contributo, cosa che era mancata nelle scorse stagioni. È inevitabile incontrare delle difficoltà nel percorso, ce ne sono state e ce ne saranno, ma la strada intrapresa è quella giusta»



Vittoria netta anche per l’Under 17 Bianca dei coach Nino Tavella e Andrea Testa, che porta a casa un 3-0 dalla trasferta a Savigliano.

I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Giovedì 24 novembre

Under 19

• ore 20.45

vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo Bianca -> Villanova mondovì

• ore 20.30

Bam Cuneo Rossa VS vbc Mondovì/Villanova Bianco -> Pala Itis



Venerdì 25 novembre • ore 20.00

Under 15

Savigliano VS Bam Cuneo -> Savigliano



Sabato 26 novembre

Under 15

• ore 15.30

Bam Cuneo VS Dronero -> Pala Itis