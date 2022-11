BEA Chieri: Settore Giovanile, il recap della settimana

Continua il percorso di crescita del Settore Giovanile BEA Chieri, con tante sfide che hanno impegnato i Leopardi negli scorsi giorni. Buona prova dell'U17 Eccellenza che ospita al Pala Gialdo la corazzata del Collegno Basket. BEA subisce un parziale 0-12 nei primi minuti che segna la partita, ma reagisce bene e, aldilà del risultato finale a favore degli ospiti primi in classifica, trova buone soluzioni fino all'ultima sirena.

L'U17 Silver supera di misura i torinesi della Sisport in trasferta, mentre l'U15 Silver conquista la prima vittoria di stagione con Kolbe Torino. Vince anche l'U13 Gold ospite di JB Monferrato, a Casale, e mantiene il primo posto in classifica. Dopo l'esordio vittorioso, i Top Junior cedono a Volpiano Basket. Passo falso dell'U14 Silver con SBA Asti, mentre i pari età della categoria Gold cedono al Pala Gialdo con JB Monferrato.