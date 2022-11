La cura e il benessere di Nova Estetica al fianco del Cuneo Volley

Prosegue con grande entusiasmo la partnership tra il Cuneo Volley e Nova Estetica Specialistica, presente con 8 centri in tutta la regione, compreso il capoluogo piemontese, in Corso Dante n.19.

La Responsabile marketing di Cuneo, Eleonora Busso: «Nova Estetica Specialistica con grande orgoglio prosegue la collaborazione con il Cuneo volley e i motivi sono tanti. Primi fra tutti i valori e gli obiettivi comuni, la bellezza infatti, di cui noi ci occupiamo, ha nei presupposti di base sani principi come la perseveranza nelle buone abitudini e un allenamento costante rivolto ad uno stile di vita sano e dinamico. Il mondo dello sport in generale e i traguardi raggiunti dal Club biancoblù ci insegnano e ci ricordano ciò in cui noi crediamo da sempre: La passione e l'impegno per quello che si fa è alla base di ogni risultato e di ogni successo!».