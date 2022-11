La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta in Challenge Cup con un 3-0 sul Gacko

Il gran ballo europeo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si apre con una vittoria per 3-0 (25-15; 25-20; 25-16) sulle bosniache dell’OK Gacko nell’andata dei trentaduesimi di finale della CEV Challenge Cup. In un PalaFenera con quasi 1100 spettatori, comprese tantissime ragazze del settore giovanile, l’incontro scivola via in poco più di un’ora sviluppandosi in modo abbastanza lineare: Chieri è sempre avanti nel punteggio e mantiene sempre in controllo, pur con alcune fasi favorevoliu alle ospiti che giocano la loro onestissima partita e soprattutto nel secondo set riescono e tenere in bilico il punteggio fin quasi ai punti conclusivi. Coach Bregoli fa un po’ di turnover lanciando titolare Rozanski, impiegando nel corso della gara anche Morello, Storck, Nervini e Garreau. Proprio da quest’ultima, al debutto assoluto in biancoblù, arriva il punto della vittoria. Mercoledì 30 novembre si giocherà l’incontro di ritorno a Gacko. La squadra che supererà il turno, a dicembre affronterà nei sedicesimi la vincente del doppio confronto fra le greche del Thetis e le polacche del Legionovia.

La cronaca

Primo set – Dopo il servizio in rete di Cazaute, Butler mette a terra il primo punto del Chieri ‘76 in Europa (1-1). Le padrone di casa prendono subito qualche lunghezza di margine (7-2) che mantengono senza problemi fino al 17-10. La rimonta ospite a 18-14 spinge Bregoli a chiamare time-out. Al rientro in campo Grobelna sigla il 19-14. Nel finale le biancoblù allungano toccando il vantaggio massimo di 10 punti sul 24-14. Vitkovic annulla la prima palla set, quindi Butler sigla il 25-15.

Secondo set – Chieri scappa via rapidamente e sull’11-5 Bregoli inserisce Morello, Storck e Nervini per Bosio, Grobelna e Cazaute. Le padrone di casa proseguono in controllo fino al 20-11 quando, dopo l’ingresso di Buha, il Gacko recupera ben 8 punti risalendo a 20-18 (Vitkovic). Rientra Cazaute e Storck sblocca il punteggio chierese (21-18). Ancora Storck e Rozanski spingono Chieri a 24-19. Radovic realizza il 24-20, poi un pallonetto da posto 2 di Storck sancisce il 25-20.

Terzo set – Chieri riparte con Bosio in diagonale con Storck, mentre in banda con Rozanski c’è Cazaute. Il vantaggio delle padrone di casa si stabilizza nell’ordine di un paio di punti nella prima parte del set, in cui sul 10-17 si registra il debutto di Garreau che dà il cambio a Butler. Nelle fasi centrali le ragazze di Bregoli scappano via con Storck e Rozanski toccando il +10 sul 20-10, per chiudere infine 25-16 alla seconda palla match grazie al primo tempo di Garreau.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-OK Gacko 3-0

Parziali (25-15; 25-20; 25-16)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 1, Grobelna 9, Butler 8, Mazzaro 11, Cazaute 5, Rozanski 10; Spirito (L); Morello 1, Storck 13, Nervini 1, Garreau 2. N.e. Weitzel, Villani, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

OK GACKO: Helena Popovic 1, Vitkovic 10, Soknic 3, Gajic 8, Katarina Popovic 7, Radovic 6; Tovarisic (L); Zubac, Koprivica (2L). N. e. Buhan, Lazetic, Mastilovic, Manojlovic. All. Slijepvic.

ARBITRI: Petsche (Austria) e Winstra (Olanda).

NOTE: presenti 1086 spettatori. Durata set: 20’, 23’, 19’. Errori in battuta: 8-5. Ace: 5-3. Ricezione positiva: 43%-53%. Ricezione perfetta: 21%-33%. Positività in attacco: 54%-35%. Errori in attacco: 7-7. Muri vincenti: 7-3.