Granda College Cuneo: il recap della settimana

Buona prestazione casalinga per la Serie D maschile Granda College, che ha la meglio contro Franzin Val Noce. Fin dal primo periodo di gioco Cuneo parte forte a livello offensivo, ma alcune lacune difensive permettono alla squadra ospite di rimanere agganciata nel punteggio. Nel secondo periodo la concentrazione difensiva aumenta e l'attacco continua a produrre buone giocate; i ragazzi di coach Lelli vanno negli spogliatoi sul + 17 (36-19). Alla ripresa delle ostilità la squadra locale si rilassa un po' troppo, permettendo così a Franzin di recuperare qualche punto lasciando così la gara ancora aperta. Nel quarto periodo Cuneo spinge sull'acceleratore in attacco (ad oggi la squadra di coach Lelli è la più prolifica del campionato), scappando via definitivamente dagli avversari e chiudendo il match; la partita termina con il punteggio di 71-47.

Vittoria importante per la serie B femminile, contro Derthona Basketball Lab, squadra ancora imbattuta a punteggio pieno. Le cuneesi controllano la gara dall'inizio alla fine, nonostante i tentativi di rientro delle giocatrici di Castelnuovo. Entrambe le squadre sembrano studiarsi nei primi minuti di gara, e fanno fatica a trovare la via del canestro; il primo quarto finisce 12-9 grazie ad una tripla di Beatrice Grosso. Il secondo quarto inizia con le ospiti che provano a mettersi in ritmo trovando alcune soluzioni da fuori dall’arco dei tre punti, ma la formazione guidata da Grosso e Persico non si lascia intimorire e piazza un parziale di 13-0 che porta le giovani cuneesi al riposo avanti 33-22.

Al rientro degli spogliatoi le ospiti cercano di rientrare proponendo la difesa a zona, ma le locali rispondono con tranquillità non solo mantenendo, ma aumentando gradualmente il proprio vantaggio; il parziale termina con la squadra di casa in vantaggio per 45-31. Negli ultimi 10′ la storia non cambia, le locali non permettono mai alle ospiti di rendersi pericolose, lasciando la forte squadra castelnovese a soli 44 punti.

«Dopo i primi minuti dove sembravamo un po’ perse, abbiamo rispettato il piano gara e siamo riusciti a concedere a Derthona poche soluzioni facili; siamo state ordinate e pazienti anche con il passaggio alla zona da parte loro, ed abbiamo continuato a giocare. Ci voleva questa vittoria, per le ragazze che lavorano tutti i giorni fortissimo e per il pubblico che ci ha accompagnato. Il campionato non da respiro e giovedì ci attende un’altra importante sfida contro Basket Borsi Ceva», queste le parole di Coach Grosso al termine della gara.

UNDER 13 FEMMINILE

TWIN TOWERS LANGHE ROERO – GRANDA COLLEGE CUNEO 22-57

Parziali (4-21; 13-33; 15-39)

GRANDA COLLEGE: Combale, Derguti, Bedino, De Marchi, Nikaj, Marchisio, Chiaramello, Civera, Borsotto, Pellegrino, Damtey, Genocchio. Coach: Griffanti e Baldoni.

Vittoria al debutto per l'Under 13 Femminile, che ha la meglio sul campo di Langhe Roero. Partenza sprint delle piccole cuneesi che grazie ad una fortissima intensità difensiva ed a buone scelte offensive piazzano un parziale di 21-4 che indirizza la gara. Nelle frazioni centrali le locali giocano anche loro ad un ottimo livello e la gara si fa avvincente con le due squadre a mostrare ottime azioni individuali e di squadra. Nell'ultimo periodo Cuneo accelera nuovamente, chiudendo definitivamente l'incontro.

«Sono molto felice per il debutto delle nostre giovanissime; la strada è ancora davvero lunga, ma tutte si sono fatte trovare pronte per questa prima gara con entusiasmo e grande energia», queste le parole dei Coach Griffanti e Baldoni.

UNDER 15 FEMMINILE

BASKET CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 35-64

Parziali (8-22; 12-44; 25-53)

GRANDA COLLEGE: Lokoka, Castellino, Nikaj, Combale, Giordano, Fikaj, Foglia, Bramardi, Airaldi, Ravera, Scossa, Lanouar. Coach: Griffanti.

Sesta vittoria in altrettante gare per l'Under 15 Femminile, che si presenta sul campo di Chieri con molte defezioni. Seppur con 12 ragazze iscritte a referto Cuneo si trova a poter ruotare solo con sette elementi per i 40' di gara a causa di alcuni problemi fisici, ma il miglioramento dell'intero collettivo non fa pesare le assenze. Nei primi due quarti Cuneo ha un'intensità strabordante e con ottime difese e veloci ripartenze in contropiede indirizza nettamente la gara. Nei quarti successivi Chieri si dimostra squadra dotata di grande energia e volontà; complice anche la stanchezza delle ospiti la gara si fa avvincente e molto utile ad entrambe le compagini. Al termine della gara entrambe le squadre possono essere soddisfatte della loro prestazione.

«I problemi sono sempre occasioni: oggi mancavano alcune ragazze e quindi abbiamo provato a sperimentare nuove soluzioni che verranno utili per le gare successive; tutte le ragazze hanno provato ad adattarsi all'emergenza con grande impegno», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

UNDER 15 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO – ABC CARMAGNOLA 47-58

Parziali (15-16; 28-26; 41-46)

GRANDA COLLEGE: Giordana 2, Galliano 11, Picollo 10, Ramonda 10, Fissolo 4, Borio, Kazani, Viale, Meynardi, Bedino 8, Tallone 1, Solare. Coach: Griffanti-Capelli.

Sconfitta per l'Under 15 Silver al debutto sul proprio campo di Sportarea. Nei primi due quarti le due squadre si equivalgono giocando un match sostanzialmente alla pari; la squadra locale approfitta di una maggiore fisicità vicino al canestro, mentre gli ospiti fanno della velocità e della reattività la loro forza. All'intervallo lungo il tabellone recita 28-26 a favore di Granda College. Nella terza frazione Cuneo inizia alla grande, giocando di squadra sia in attacco che in difesa; la squadra locale grazie ad una partenza sprint arriva fino al +10, ma improvvisamente la luce si spegne. Carmagnola non si fa intimorire e piazza un controparziale che la porta fina al + 5 a fine quarto. Nell'ultima frazione Cuneo non ha più le energie fisiche e mentali per riaprire la gara; vince così meritatamente la formazione ospite per 47-58.

«Sono dispiaciuto perchè questo gruppo è davvero fantastico, ma a volte si dimentica della parte agonistica del nostro sport; quando facciamo le cose allenate in settimana i risultati si vedono, ma purtroppo tendiamo a distrarci e a perderci; il basket non lo permette e ti presenta il conto», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALL. NICHELINO 60-27

Parziali (13-2; 34-11; 52-18)

GRANDA COLLEGE: Giordana 6, Galliano 11, Picollo 10, Ramonda 4, Fissolo 4, Borio 2, Kazani, Viale 5, Meynardi 4, Bedino 10, Rusignuolo, Solare 4. Coach: Griffanti-Capelli.

Pronto riscatto per l'Under 15 Silver, che a 48 ore dalla precedente sconfitta, vince sul proprio parquet contro Nichelino. Partita più semplice per i porta colori Granda College, rispetto a quella giocata contro Carmagnola, ma che i cuneesi non sottovalutano partendo subito forte nei primi due quarti di gioco. Nella terza frazione la musica non cambia con i locali pronti a difendere forte e correre in contropiede. Nel quarto quarto qualche difficoltà in più per i ragazzi di Cuneo ai quali i Coach hanno chiesto di provare nuove soluzioni offensive per provare ad ampliare le loro conoscenze.

«Era importante farsi trovare pronti e riscattare la precedente sconfitta; bravi i ragazzi a partire concentrati e determinati fin da subito», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

UNDER 15 ECCELLENZA GGS

MONCALIERI BASKETBALL – GGS 54-72

Parziali (6-22; 32-37; 41-57)

GGS: Picollo 6, Ruffinatto 1, Inaudi 10, Di Meo 25, Ficetti 8, Massa, Bertaina, Vergnaghi 17, Mattio, Perlo, Barra 2, Bernardi 3.