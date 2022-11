Derthona Basket: Mitja Nikolic aggregato agli allenamenti

LA CARRIERA

Nato a Postumia (Slovenia) il 24 febbraio 1991, Nikolic ha mosso i primi passi nello Slovan e nell’Olimpia Lubiana, squadra con cui nel 2015 ha disputato la Lega Adriatica e l’EuroCup. Dopo avere giocato le annate seguenti in Slovenia allo Zlatorog Lasko (Club in cui è rimasto per quattro stagioni) e al Rogaska, e in Repubblica Ceca allo Slavia Praga, Nikolic – dal 2016/17 - ha indossato le canotte di diverse squadre italiane, con l’eccezione del 2017/18, in cui ha giocato nuovamente nel paese natìo, prima al Rogaska e poi all’Helios Domzale.

Mitja ha indossato le canotte di Fortitudo Bologna, Junior Casale, dove ha avuto come allenatore Marco Ramondino che ritrova adesso a Tortona, Treviglio (in due differenti esperienze), Roseto, Verona e Urania Milano, affrontando numerose volte da avversario la Bertram Derthona nel campionato di Serie A2. Ora si aggrega ai Leoni per gli allenamenti.