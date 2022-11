Bertram Derthona e LBA fanno squadra contro la violenza sulle donne

L’attenzione per le tematiche sociali è uno dei focus dell’attività della Bertram Derthona, da sempre attenta a proporre iniziative e a veicolare messaggi di forte valenza. In occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Club ha proposto una call to action che Legabasket ha condiviso e diffuso a tutte le altre Società di Serie A, con l’obiettivo di formare una unica squadra, grande e forte, contro questa forma di violenza che ogni anno interessa milioni di persone nel mondo e contro ogni forma di violenza in generale.