Fulgor Basket sfida la Pielle al Pala Macchia

Proseguono i preparativi in casa Fulgor Basket : domenica lunga trasferta in quel di Livorno per i ragazzi di coach Quilici, che al Pala Macchia sfideranno la Pielle di Cardani, sconfitta nel precedente week end a Legnano e pronta a riprendersi sul campo i due punti. L'organico degli avversari è sicuramente tra i più attrezzati della categoria, la Paffoni non si presenta nella migliore condizione alla sfida, ma arriva anche dopo aver firmato una brillante vittoria in casa contro Gema Montecatini.

«Oltre i discorsi tecnici e di classifica - commenta coach Quilici -, affrontare una partita di questo tipo la rende già di per sé una sfida interessante da giocare, da vedere e da vivere, andiamo a Livorno con questo spirito.

Sicuramente è una delle trasferte più difficili del campionato, contro un'ottima squadra, di grande esperienza e fisicità; noi stiamo provando a prepararla nel miglior modo possibile, a dispetto degli infortuni che stanno rallentando un po’ il nostro percorso, ma i ragazzi si stanno comportando molto bene durante la settimana e la squadra sta crescendo. Ci manca una prestazione all’altezza delle ambizioni che abbiamo in trasferta e ne siamo consapevoli. Dobbiamo essere pronti alla migliore versione della PL: a dispetto della sconfitta di Legnano è una squadra in gran forma. Davanti al proprio pubblico sa esaltarsi e l’aggiunta di Graziani per l’infortunato Loschi sembra aver compensato in maniera molto intelligente il buco che si era venuto a creare. Da parte nostra sarà necessaria la massima concentrazione sui 40 minuti, quando si affrontano le squadre migliori bisogna innanzitutto elevare il proprio livello, andare oltre le nostre abitudini a livello fisico e tecnico-tattico: serviranno volontà di competere e non arrendersi di fronte alle difficoltà. Sarà molto importante, durante la gara, mantenersi flessibili e adattarsi agli avversari, in quanto non si può pensare di disputare una partita monocorde contro una formazione che ha tante soluzioni differenti».

Ricordiamo che la partita si giocherà domenica 27 novembre, alle ore 18, presso il Pala Macchia di Livorno. Il match sarà visibile su LNP Pass in diretta esclusiva.