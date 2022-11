Basket Torino anticipa con Agrigento

Anticipo del venerdì per la Reale Mutua Basket Torino che domani , palla a due alle 20.30 , riceverà sul parquet del Pala Gianni Asti la Moncada Energy Agrigento , per la gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A2 .

GLI AVVERSARI

La squadra siciliana, neopromossa in Serie A2, allenata da coach Devis Cagnardi al momento occupa il sesto posto in classifica con un record di 4 vinte e 4 perse ed è reduce dalla netta vittoria casalinga contro la Stella Azzurra Roma. Sono italiani i due migliori realizzatori della Fortitudo Agrigento: il primo è Lorenzo Ambrosin, che segna 16.4 punti di media con il 39% da tre punti. Il secondo è Alessandro Grande, che viaggia a 15.1 punti e 3.5 assist.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Sarà una partita complessa per le caratteristiche degli avversari, che giocano una delle pallacanestro migliori di questo girone e sono anche in buon momento di risultati e qualità di gioco. Affrontiamo una squadra atipica per scelte tattiche e questo fattore rende ulteriormente complessa la gara. Noi veniamo da un periodo di allenamenti svolti forzatamente a ranghi ridotti, per quanto la situazione stia comunque migliorando. Bisogna essere pronti, attenti ad interpretare e mettere in pratica le giuste contromosse rispetto a quello che proporrà la formazione siciliana».

Simone Pepe (Guardia Basket Torino): «Per me la partita di domani è una partita speciale, non posso negarlo, avendo giocato tre stagioni ad Agrigento. Ma come squadra abbiamo un solo obiettivo: riprendere la strada che avevamo iniziato e che si è interrotta mercoledì a Latina».

INFO UTILI

Si gioca venerdì 25 Novembre, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Mattia Martellosio, Gabriele Gagno e Paolo Puccini. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.