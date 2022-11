Serata "Animatori Gators in Missione a Barbulloje - 3° Anno"

« I bambini sono uguali in tutto il mondo »: è questa la frase più significativa emersa dalla serata di presentazione del progetto Sport & Solidarietà organizzato dal Settore Sport per il Sociale dell’associazione sportiva B.C. Gators. L’evento è stato dedicato alla tradizionale restituzione al territorio ed ai tanti Amici del Progetto di quanto realizzato durante l’estate con bambini e ragazzi della Missione della Congregazione della Sacra Famiglia di Savigliano a Barbulloje in Albania.

Un momento speciale, dunque, per raccontare l’avventura vissuta in estate e per ringraziare i tanti, aziende ed enti, ma anche famiglie e singole persone, che hanno creduto nel progetto. La serata, a cui erano presenti il sindaco di Savigliano Portera, l’assessore alla Famiglia Giordano, il presidente della Fondazione Crs Soave e il direttore generale della Banca Crs Regis, si è aperta con i saluti di suor Mariangela, Vicaria Generale della Sacra Famiglia (che ha ospitato la serata nella Sala Beata Bonino) e del presidente Gators Francesco Nasari , che ha detto: «Siamo molto contenti di ciò che facciamo e quando i volontari tornano vediamo nei loro occhi sempre una luce speciale, perché si fa del bene per chi ne ha davvero bisogno».

Terminati i saluti iniziali, è stato presentato un filmato con Immagini e riprese dell’avventura di quindici giorni in Albania che ha riassunto le attività svolte, le gite e raccontato del bel rapporto di amicizia creato con Animatori e bambini del posto.

Poi la parola è passata a Simona Solavaggione di TRS Radio che ha intervistato i ragazzi, che hanno partecipato all’attività accompagnati da Massimiliano Gosio, responsabile del Progetto: Edoardo Fantini, Fabrizio Paschetta, Daniele Serra (assente per problemi di salute), David Boido, Danilo Crepaldi (in Spagna per un anno di Servizio Civile Internazionale), Elisa Abalintoaie e Chiara Armando sono i sette giovani che hanno reso possibile la terza edizione di questa bella iniziativa, rinviata per due anni a causa della pandemia.

Durante il confronto, gli Animatori e le Animatrici hanno potuto raccontare le loro avventure, le giornate vissute a Barbulloje e come erano strutturate le attività; non sono mancati approfondimenti sui rapporti personali con gli Animatori ed i giovani di Barbulloje, sulle modalità di lavoro ed animazione, oltre che sulle prospettive future, con particolare attenzione alla quarta edizione già programmata per l’estate 2023.

Il video realizzato per l’occasione, da lunedì e fino a fine anno sarà visibile sullo schermo presente nella sede della Banca CRS in Piazza del Popolo: una vetrina importante per il progetto, che potrà essere così approfondito dalla cittadinanza attraverso i video e le foto registrati quest’estate a Barbulloje.

Inoltre sarà possibile visionare il video sul canale YouTube della società B.C. Gators.