Giaguari Torino, sesta giornata di campionato per l’U15

Riprende la corsa della Under 15 dei Giaguari Torino in concomitanza con l’inizio della fase ad orologio della stagione regolare. I ragazzi di coach Peiroleri, nella prima delle due partite finali se la dovranno nuovamente vedere con i Frogs Legnano, già ospitati sul prato del Nebiolo ad inizio novembre e battuti con un rotondo 56-0

Non ci si aspettano, quindi, grosse difficoltà da questo incontro, anche se i torinesi potranno utilizzare in maniera ridotta il running back Mattia Papeo, vero mattatore assieme a Manuele Vito della scorsa partita, quando corse per oltre 200 yard. Mattia si è procurato un fastidioso infortunio al polso che ne limiterà sicuramente l’utilizzo, in maniera da riaverlo abile ed arruolato per la decisiva partita del weekend successivo che si giocherà a Parma contro i Panthers.