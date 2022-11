Chieri ’76 in trasferta a Monza contro Milano

La più classica fra le sfide che attendono la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nel campionato di A1, e al tempo stesso un confronto del tutto inedito. Si presenta così la partita che domenica 27 novembre ( ore 18 ) per la nona giornata vedrà le biancoblù in campo all’Arena di Monza contro la Vero Volley Milano .

L’elemento di novità sta nella sede e nella denominazione della squadra, Milano, appunto, contro cui Chieri gioca per la prima volta. Ma quella con “l’ex Monza” è in realtà una partita con trascorsi lunghi undici anni. I due club si sono affrontati per la priva volta in B1 nel 2011, ritrovandosi poi sul campo fra B1, A2 e A1 altre 20 volte con un bilancio complessivo di 16 vittorie a 5 per le brianzole. Gli ultimi precedenti sono i quarti di finale dei play-off della scorsa stagione, nei quali Monza ha ottenuto una doppia affermazione per 3-0.

Le due squadre arrivano a questo confronto numero 22 appaiate in classifica al quarto posto a 18 punti, entrambe reduci in campionato da una sconfitta per 1-3, da Conegliano e Scandicci. All’ingresso in campo, insieme a tutte le altre squadre di A1 e A2, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Milano e Chieri rinnoveranno il loro impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo importantissimo tema.

«Il nostro è sicuramente un inizio di stagione positivo – fa il punto Helena Cazaute – Abbiamo conquistato i 3 punti in tante partite, anche contro grandi squadre come Novara e Busto Arsizio, risultati davvero importanti per la classifica dove siamo ancora vicinissime al secondo e al terzo posto. Sappiamo che dicembre è un mese duro, c’è un po’ di stanchezza, giocare ogni tre giorni non è semplice, però c’è tanta voglia di vincere e fare al meglio la nostra parte. Domenica sarà senz’altro una partita molto difficile. Come ogni anno Monza ha una bella squadra, è impegnativo giocare contro di loro, però vogliamo tornare alla vittoria dopo aver perso con Scandicci. Spero sia una partita bella e combattuta, e che ci mettiamo il cuore e tanta voglia di fare bene, come stiamo facendo dall’inizio: questa è la cosa più importante».