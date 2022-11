Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari dei bianconeri è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli: «Torniamo a giocare in casa dopo oltre tre settimane; vogliamo riscattare le due sconfitte subìte fuori casa. Affrontiamo Napoli, che è una squadra con giocatori molto atletici e fisici in tutti i ruoli, a cominciare dai playmaker. Michineau e Howard che provengono dalla Francia, a completare il ruolo c’è Uglietti, tra i protagonisti della promozione in Serie A e riconfermato dopo la buona stagione dello scorso anno. Vicino a loro agisce uno scorer come Robert Johnson, già visto in Italia a Cantù: è un giocatore creativo che riesce a mettere in difficoltà le difese con delle soluzioni estemporanee. Da ‘3’ scende in campo Elijah Stewart, un atleta che in questo inizio di campionato è stato tra i protagonisti di Napoli. Come ali grandi schierano Zanotti, che conosco molto bene avendolo allenato a Pesaro, e il nuovo arrivato Davis, che già al suo esordio ha mostrato le doti di cui è in possesso. Il centro titolare è Jacorey Williams, visto a Trento: mancino, molto atletico e in grado di correre bene il campo. Il cambio è Zerini, un giocatore solido dotato di un buon tiro da tre punti».