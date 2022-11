Monferrato Basket affronta l'impegnativa trasferta contro Cremona

La nona giornata di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde ha in palinsesto per la Novipiù Monferrato Basket l'ostica trasferta di Cremona, dove al PalaRadi sfideranno la Vanoli Basket . Palla a due domenica 27 novembre 2022 ore 18 .

GLI AVVERSARI

Vanoli Basket Cremona è una delle candidate alla vittoria finale, dopo essere retrocessa dalla massima serie, la società ha subito messo a disposizione di coach Demis Cavina una squadra di alto livello per tornare in Serie A. La regia della squadra è affidata a Lorenzo Caroti, che nella passata stagione ha trionfato con Verona, coadiuvato da Matteo Piccoli, dall'ex casalese Davide Denegri e dal congolese con passaporto belga Jonathan Tabu, arrivato per sostituire l'infortunato Trevor Lacey. Per dare energia ed esperienza in estate i cremonesi hanno ingaggiato anche Mirza Alibegovic da Torino e il polivalente Joseph Mobio da Scafati. I lunghi sono il camerunense di formazione italiana Paul Eboua, la passata stagione a Brescia e sempre dalla massima serie è sceso di categoria anche Jalen Cannon, che occupa il secondo slot da straniero. Fino ad ora Vanoli ha perso solo una gara, la trasferta di Torino, vincendo e convincendo in tutte le altre uscite stagionali, dimostrandosi squadra molto solida.

La Novipiù Monferrato Basket è chiamata ad affrontare una delle compagini più forti dell'intera Serie A2, ma Redivo e compagni hanno dimostrato di potersela giocare con tutti, così come fatto dei primi 30 minuti della gara contro Cantù. La squadra ha lavorato a ranghi completi in settimana, sono infatti rientrati a pieno regime sia Matteo Formenti che Luca Valentini. Domenica sarà importante rimanere in partita per l'intera durata della gara per giocarsela contro un avversario così ostico.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Dopo la gara interna contro Cantù il calendario non ci da tregua, Vanoli Cremona ha un dichiarato progetto per tornare il più rapidamente possibile in Serie A. Il roster guidato da Demis Cavina è indubbiamente tra i più forti, se non il più forte di tutto il campionato. Può vantare su ben quattro giocatori che questo campionato lo hanno già vinto, il che la dice lunga su qualità e talento, ma possono contare anche su fisicità e atletismo, caratteristiche che li rendono una squadra fortissima contro la quale servirà una partita perfetta. Veniamo da una settimana dove abbiamo avuto modo di analizzare le ragioni del blackout contro Cantù e l’obiettivo numero uno sarà quello di competere per tutti i 40 minuti. Non sarà facile, ma vogliamo avere la determinazione di farlo, sappiamo che dall’altra parte ci sono giocatori importanti come Alibegovic, Caroti, Cannon e Denegri, vecchia conoscenza del basket casalese. Per noi deve essere uno stimolo poterci confrontare a questo livello e non una pressione».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.