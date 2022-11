Igor Agil Volley, a Bra una sfida importante!

In campo fuori casa e di domenica. La B1 di Matteo Ingratta si sta preparando per una partita importante: quella fissata a Bra domenica 27 novembre alle 17 contro Libellula Banca Crs. «Ogni settimana ci alleniamo molto intensamente, e così è stata ed è questa che sta per finire, - dice il libero Giorgia Pagliuca - la trasferta di domenica sarà impegnativa ma questo ci aiuterà nel nostro percorso di crescita. Quello che è certo è che noi ce la metteremo tutta per affrontare la partita a testa alta».

Giorgia, classe 2006, è in realtà una delle veterane: la Igorina indossa la maglia trecatese dall’Under 13, nel settore giovanile ci è letteralmente cresciuta. «Per me è motivo di soddisfazione indossare la maglia della B1 in una società che mi ha visto crescere; - racconta - il mio percorso è iniziato in Under 13 ed è stato un continuo crescendo. Questi anni trascorsi alla Igor mi hanno formata, permettendomi di migliorare sia tecnicamente sia mentalmente. Sono stati belli, pieni di soddisfazioni, per certi tratti non facili, ma tutto mi ha permesso di arrivare fino a qui e ora vivo a pieno questo momento».