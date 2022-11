B1-F: Volley Parella a Caselle affronta un altro derby

Le aeroportuali non sono più la corazzata dello scorso anno, con due tra le migliori giocatrici (Mabilo e Camperi) passate proprio al Parella. Restano l'ex Simona Fano, ormai punto di riferimento in campo e fuori per coach Perrotta, la schiacciatrice Elisa Fragonas e la palleggiatrice Erika Garraffa. Attorno a loro alcune giovani di prospettiva che però non hanno ancora le qualità delle compagne. Occhio però perchè, come nel caso di Bra, la classifica è bugiarda e l'errore più grande sarebbe quello di sottovalutare il loro valore.

«Storicamente per noi quella con Caselle è una sfida complicata - commenta coach Barisciani - Ma in questo momento l'avversario cambia poco perchè quello che facciamo in settimana e poi in gara resta uguale. Sarà una partita difficile perchè loro sono squadra arcigna in difesa e noi le squadre con queste caratteristiche le patiamo. Mi aspetto quindi una gara in cui la differenza la farà la tecnica e se vorremo spuntarla dovremo saper fare le cose senza fretta».

«Da Caselle ci aspettiamo una squadra con alcuni elementi giovani e altri più esperti - dice Aurora Camperi - Dovremo quindi fare attenzione ad entrambe le cose. Noi invece cercheremo di portarci dietro ciò che di buono abbiamo fatto nelle ultime partite e migliorare gli aspetti su cui sappiamo di poter ancora migliorare».