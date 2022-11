B-M: il Parella contro La Spezia cerca conferme

Dopo la vittoria riscatto contro Chieri, il Volley Parella Torino maschile torna alla "Manzoni" ( oggi, ore 21 ) per affrontare NPSG La Spezia , squadra che segue i biancorossoblu in classifica ad una lunghezza di distanza e reduce dalla bella vittoria per 3-1 nel derby contro l'altra formazione spezzina, lo Zephir Mulattieri. Successo che ha portato a cinque consecutive le partite in cui i liguri sono riusciti ad andare a punti, frutto di 4 vittorie e una sconfitta al tie-break proprio contro Fenera Chieri.

Sono ormai un lontano ricordo i due ko da zero punti delle prime due di campionato contro Alto Canavese e Colombo Genova. Una squadra quindi in crescita come dimostrano i risultati e che, per molti aspetti, assomiglia al Parella. Giocatori molto fisici e battitori spin per cercare di mettere subito sotto pressione il gioco avversario già a partire dalla ricezione.

In casa Parella invece si punta sugli aspetti positivi visti contro Chieri ma anche nella sconfitta contro Alba. L'arma in più potrà essere il completo recupero dell'opposto Tommaso Riccioni, già decisivo settimana scorsa quando entrato per il doppio cambio insieme al palleggiatore Becchio nei finali di set. Un successo potrebbe riavvicinare i parellini alle posizioni di vertice, viste le insidiose sfide di Alto Canavese nel derby con Ciriè e di Alba, impegnata fuori casa contro Canottieri Ongina.

«Ci aspetta una partita importante contro La Spezia - dice Luca Sbarbori - noi siamo consapevoli delle nostre capacità e dei nostri punti di forza dopo le due prestazioni contro Chieri ed Alba e andremo senza paura ad affrontare questa gara per portare a casa il miglior risultato possibile».

«La Spezia è una squadra molto simile a noi, molto fisica - commenta coach Mollo - con buoni battitori spin. Sarà di sicuro una partita insidiosa sotto tanti aspetti. Loro stanno riuscendo a trovare un buon gioco e noi dovremo essere bravi ad utilizzare le nostre armi per arginarli».