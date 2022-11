B-M: Parella troppo arrendevole, La Spezia vince 3-0

La vittoria contro Chieri si pensava potesse fare da apripista a una serie di risultati tali da portare i ragazzi di coach Mollo a giocarsi un campionato di vertice. Invece contro La Spezia il risveglio dal sogno è stato brusco e inatteso. Si sapeva che i liguri avrebbero puntato molto sul servizio, con tre battitori spin in grado di mettere subito in difficoltà il gioco parellino ma difficilmente ci si poteva attendere che i torinesi non sarebbero stati in grado di reagire. Invece è proprio quello che è successo alla "Manzoni", con i liguri letteralmente padroni e i parellini incapaci di rispondere.

Coach Mollo conferma per 6/7 la squadra di sabato scorso. Unica novità è il giovane (classe 2000) De Lucia centrale al posto di Piasso. Quindi Bristot confermato come opposto con Riccioni a subentrare nei finali di set.

La Spezia invece si affida a Mandolini in palleggio e Lanzoni opposto, Cormio e Bonati schiacciatori, Moretti e Vaquer centrali e De Muro libero.

Ospiti subito avanti (3-6) e bravi ad incrementare il vantaggio fino al 9-14. Il Parella ricuce (13-15) ma non riesce mai a pareggiare e così nel finale i liguri allungano ancora (19-23) per chiudere 21-25.

Anche nel secondo set conduce La Spezia fin dalle prime battute senza però mai scappare veramente e raggiungendo il massimo vantaggio sul 14-18. Il Parella, sempre di rincorsa, riesce a riprendere gli avversari a 24. Nel finale però i liguri sono più scaltri e si impongono 24-26.

Nel terzo i biancorossoblu sembrano avere un sussulto e si portano avanti 16-13. Da questo momento però è un monologo spezzino La NPSG inanella i punti uno dietro l'altro (16-19) e in due giri chiude l'incontro: 18-25.

«Più che demeriti nostri, ci sono tanti meriti loro in questo risultato - commenta coach Francesco Mollo - Abbiamo fatto la nostra partita e non posso nemmeno dire che abbiamo fatto malissimo. Il problema è che se vogliamo competere contro squadre di questo livello dobbiamo metterci qualcosa in più che nelle scorse partite c'è stato e in questa no».

«Stasera non siamo riusciti a mettere in campo ciò che avevamo preparato - dice il capitano Andrea Carlevaris - Loro ci hanno messo in difficoltà in particolare col servizio e non non siamo riusciti a fare ciò che avremmo dovuto. Pensiamo già alla prossima settimana dimostrando di avere imparato da questa partita».



VOLLEY PARELLA TORINO-NPSG LA SPEZIA 0-3

Parzili(21-25, 24-26, 18-25)

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris 1, Bristot 15, Dambrosio 7, Brugiafreddo 8, De Lucia 3, Cian 10, Fabbri (L), Riccioni 1, Becchio, Piasso 2, Tadiello (L). N.e: Prato, Sbarbori. All: Francesco Mollo.

NPSG LA SPEZIA: Mandolini 4, Lanzoni 16, Cormio 14, Bonati 9, Moretti 8, Vaquer 6, De Muro (L), Marini, Briata (L). N.e: Figini, Dimitrov, Pierro, Anghinetti, Borrello. All: Luigi Parisi.

NOTE: Ace 4-4, Battute sbagliate 10-14, Ricezione 47% (26%)-55% (27%), Attacco 41%-51%, Muri 10-8, Errori 20-16.