Giaguari Torino: l'U15 vince contro i Frogs Legnano

La Under 15 dei Giaguari Torino bissa il successo di inizio novembre contro i Frogs Legnano, e compie il primo passo verso la qualificazione ai playoff, che appare ancora lontana ma raggiungibile. Come ampiamente previsto in fase di pronostico, i Giaguari non hanno incontrato grosse difficoltà a superare i legnanesi, nonostante alcune assenze importanti in linea. Da registrare il positivo rientro di Edoardo Piacentini, che ha rivisto il campo anche se solo a mezzo servizio dopo l’infortunio patito a fine ottobre e che sembrava aver terminato la sua stagione.

L’incontro è andato subito in favore dei Giaguari che, alla terza azione offensiva, trovavano l’end zone con una corsa da 46 yard di Vito. Buona la trasformazione di Fontana. Era ancora lo stesso Vito, dopo essersi alternato con Fontana per tutto il drive come portatori di palla, a segnare di nuovo con una corsa da 5 yard. La trasformazione non andava a buon fine. I Frogs serravano le maglie e rendevano meno facile la vita all’attacco torinese, ma Vito trovava lo stesso il modo per mettere una segnatura a referto, stavolta da difensore. Vito intercettava un lancio di Gallo e ritornava l’ovale direttamente in touchdown dopo una galoppata da 74 yard. L’extra point di Fontana portava il punteggio sul 22-0.