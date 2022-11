Basket College Novara: impresa sfiorata a Torino

Trasferta difficile a Torino sul campo della prima in classifica 5 Pari per la C Silver di Basket College Novara , orfana perdipiù di Ryan McAdoo per via di un leggero infortunio alla caviglia.

Nel terzo periodo Torino ricomincia a zona in difesa sfruttando cinicamente l’inesperienza dei giovani novaresi. Ci vuole un time out seguito da due buone difese e da canestri in transizione per vedere i collegiali tornare sulle note del primo tempo e, anche grazie a 8 punti di Nicolini nel periodo, 36 alla fine con 16 rimbalzi per il classe 2001 a fine partita, Novara chiude con 7 punti di vantaggio il terzo quarto: 59-66.

L’ultimo periodo Calabrese, 32 punti segnati alla fine, e Panaccione, 26 per lui, salgono in cattedra e dimostrando di essere giocatori decisamente di un’altra categoria: 18 dei 26 punti del quarto portano la loro firma e si va così verso il finale in volata. Giromini e Nicolini rispondono colpo su colpo e Brustia impatta a 85. Pallone nelle mani di Torino che sbaglia due volte il colpo del KO sulla sirena finale. Non bastano i regolamentari, 85 pari e Overtime.

Nei 5 minuti supplementari Marotto, silente fino ad allora, trova due triple che pesano come piombo. 7-0 di parziale nel primo minuto e mezzo e novaresi che sono costretti ad arrendersi. Qualche errore di gioventù di troppo impedisce l’impresa ma i novaresi tutti, mostrando decisi progressi rispetto all’inizio del campionato, tornano a casa a testa altissima, tra i complimenti dei padroni di casa e del loro pubblico.

Prossimo appuntamento sabato 3/12 ore 21, in casa al Pala Sartorio, per il Derby tutto novarese e tutto “Collegiale” con Sporting Borgomanero per il termine di questo girone di andata.