Il Cascina Capello torna alla vittoria

Primo set dominato con le chieresi sempre davanti, che allungano sfruttando il servizio, utile per chiudere la frazione.

Il Cascina Capello Chieri si presenta a Vicoforte dopo una brutta sconfitta, ma forse toccare il fondo era quello che ci voleva per vedere rinascere la squadra. Caretto e compagne sfoderano una prestazione perfetta.

Nel terzo set il Vicoforte reagisce e allunga di 4 lunghezze, ma Caretto e compagne non ci stanno e riagganciano le cuneesi. La partita prosegue con giocate e azioni spettacolari di entrambe le formazioni ma il Cascina Capello con un allungo decisivo chiude il match.

La gara termina 3-0 ed è festa per le chieresi.

Il commento di coach Piras a fine gara: «Venivamo da una brutta sconfitta, ma dopo una settimana di ottimi allenamenti volevamo questa vittoria per rialzare la testa è così è stato! Brave le ragazze che stanno lavorando duramente e allo staff che crede in tutto quello che stiamo facendo! Ora testa bassa e rimaniamo concentrati per i prossimi match»