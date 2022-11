B1, a Bra la prima vittoria, super meritata, delle Igorine!

Conquistata e assolutamente meritata.

E’ un'ottava giornata di campionato speciale per la B1 di Matteo Ingratta: sul campo di Bra arrivano i primi tre punti della stagione! Le Igorine battono Libellula Area Bra 1-3 (22-25; 25-15; 20-25; 21-25) dopo un match combattuto.

In campo per le Igorine ci sono Sassolini H. in regia e Vighetto opposto, Moroni e Brezza al centro, Bosso e Bianchi G. schiacciatori e Pagliuca libero. Il primo avvio è casalingo (3-1), ma le Igorine si fanno subito sotto 5-4 ed è punto a punto fino al 9-8. Bra mette la freccia per il 15-10 e poi 17-11, ma come successo in altre occasioni le Igorine hanno pazienza e accorciano le distanze (19-16) fino alla parità (20-20). Sul 21-22 è pausa per Bra, al rientro le Igorine corrono e con un ace vincono il primo set: 22-25.

8-1 per le padrone di casa, con le Igorine che faticano ad accorciare (11-4). E’ Bra a tenere il comando del set e sul 15-6 è pausa per Ingratta. E’ una frazione di gioco in cui le Igorine non riescono a ribaltare la situazione, ricuciono un po’ ma il finale dice 25-15 e quindi parità.

Equilibrio fino al 5-6, poi le Igorine salgono in cattedra e sul 5-10 è pausa per le padrone di casa; un secondo time out arriva sul 10-16 e con le Igorine brave a mettere a terra la palla. Sul 19-24 è cancellata una palla set, poi un errore al servizio dà il vantaggio alle trecatesi: 20-25.

Grande reazione e determinazione delle Igorine nel quarto set. Dopo l’11-9 che segna un sostanziale equilibrio Bra corre per il 14-10 e Ingratta richiama le sue. Dal 18-15 è un contro parziale tutto trecatese che fa segnare sul tabellone il 18 pari. Si battaglia fino al 20-20, poi le Igorine vogliono portarsi a casa la vittoria ed è un altro ace a chiudere i contri: 21-25 e festa Igor.

«Siamo tutti molto contenti, - dice Ingratta - dopo tanto lavoro e sacrificio le ragazze hanno meritato sul campo una vittoria difficilissima e la cosa più bella è che è arrivata lottando. Ci tengo a valorizzare la vittoria di squadra e del gruppo, perchè è davvero così, un primo traguardo di un gruppo che lavora ogni giorno con costanza. Sarà da stimolo per continuare a fare sempre meglio».

Libellula Area Bra - Agil Igor Volley: 1-3

Parziali (22-25; 25-15; 20-25; 21-25)

Bra: Rivetti 7, Iannaccone 7, Cammardella (L), Faure, Verde (L) ne, Valente 2, Sordo 1, Batte 18, Venturini 11, Rolando, Sturaro 1, Monzio 2, Fra (L) ne, Giombini 19. All. Relato.

Igor: Pagliuca (L), Sassolini V. ne, Moroni 7, Caruso, Bosso 22, Sassolini H., Nagy 5, Bianchi C. ne, Berra ne, Brezza, Badalamenti (L) ne, Mangalagiu (L) ne, Vighetto 13, Cantoni 5, Bianchi G. 13. All. Ingratta.