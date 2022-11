BEA Chieri vince al Pala Gialdo contro Arona

LA GARA

La Planet Smart City BEA sconta ancora le assenze di Colli, Orsi e Tagliano insieme al lungodegente Mosca, oltre a Gile e Stiffi acciaccati ma presenti. Coach Conti si affida alla palla a due a Scalzo, Stiffi, Tulumello, Drame e Giacomelli, mentre coach Petricca risponde con Gatti, Cesani, Galzerano, Realini e Nebuloni. L’inizio dei Leopardi è esplosivo: Giacomelli subito a segno da dietro l’arco, poi Tulumello inchioda la bimane in contropiede e Arona ferma tutto dopo appena trenta secondi. Ne esce un primo quarto equilibrato, con le squadre che si alternano al comando più volte. Gatti sblocca i viaggianti, incalzati da Galzerano e Realini, mentre i chieresi giocano anche nei primi minuti la carta della difesa a zona, con D’Arrigo che trova il canestro del 19-18 allo scadere della prima sirena.

Al rientro Arona alza il ritmo e con Ravasi trova il +5 (19-24). Scalzo torna in campo e sblocca subito i Leopardi dalla lunga distanza, poi D’Arrigo è bravo a trovare falli penetrando in area e convertire dalla linea della carità. BEA ritrova concretezza e in attacco e chiude bene in difesa: 43-32 all’intervallo lungo, ancora con un canestro a fil di sirena di un D’Arrigo in gran spolvero. Se la gara sembrava indirizzata (+14 BEA al ventiseiesimo minuto), nel secondo tempo ci pensano gli ospiti a riaprire la partita ritrovano fiducia e riportandosi sotto. In avvio di ultimo periodo Galzerano pareggia a quota 56. Nel momento più difficile sale in cattedra Drame, che domina nel pitturato sempre ben servito dai suoi, e Tulumello trova canestri importanti che permettono a BEA di tornare sopra in doppia cifra (69-58). Arona ancora una volta non si dà per vinta, e si affida alla precisione di Gatti. All’ultimo giro d’orologio i Leopardi sono sopra di 5 lunghezze. Nebuloni schiaccia il 69-66, poi gli Arancioni segnano dalla lunetta e Drame ferma l’ultimo tentativo ospite, festeggiando una nuova vittoria sul 71-66.

IL COMMENTO

«Arona è in un buon momento di forma e gioca un ottimo basket – commenta coach Conti – Non era facile portare a casa una vittoria, soprattutto dopo la rimonta che abbiamo subito, ma di nuovo abbiamo fatto una prestazione di grande generosità e siamo stati lucidi nei momenti decisivi della gara».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Sabato prossimo, 3 dicembre, i Leopardi saranno ospiti della Ferro Pallacanestro Chivasso. Al palazzetto dello sport di via Peruzia (Crescentino), la palla a due è alle 19.45.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – ARONA BASKET 77-66

Parziali: 19-18, 43-32, 54-49

BEA Chieri: Lafiosca, De Mita, Giacomelli 13, Scalzo 8, Tulumello 14, Stiffi 3, Origlia, Gile 2, Quagliotto, Drame 15, D’Arrigo 16. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Gangi, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

ARONA: Gatti 19, Galzerano 14, Realini 7, Zani, Ranzani, Thiella, Cesani 10, Ravasi 2, Nebuloni 14, Romani, Scolamacchia, Chinello. All. Petricca.