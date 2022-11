Mts Ser Santena, vince contro G.s. Sangone Nichelino

Quarta vittoria consecutiva per 3 a 0 per le tigri santenesi del Mts Ser Santena, che fra le mura amiche del PalaSer ospitano la formazione del G.s. Sangone Nichelino. Derby che risulta essere più interessante del previsto, dove la formazione di Destefanis e compagne giocando bene riescono ad avere la meglio solo nella parte finale dei set. Con questa ulteriore vittoria, l'Mts Ser si piazza al terzo posto in classifica a 18 punti alle spalle dell'Isil Almese a 21 punti.

Con Busso ferma ai box per un risentimento alla schiena, il coach santenese schiera: Rolle in palleggio, che verrà sostituita da Zuin, sul 2 a 1 del primo set a causa di un infortunio alla caviglia, che risulterà essere meno grave del previsto. Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Girardi e Bertotto in banda, Ferrua libero. Si gioca in perfetto equilibrio per buona parte della prima frazione.